Véronique a envoyé 65.000 euros à son fils en Syrie: la mère d'un djihadiste belge inculpée de financement du terrorisme

La mère du djihadiste belge Sammy Djedou, parti en Syrie pour combattre dans les rangs de l'État islamique et tué à Raqqa en 2016, a été inculpée d'appartenance à une organisation terroriste et de financement du terrorisme, écrit vendredi la RTBF. Elle a envoyé 65.000 euros à son fils entre 2013 et 2015. Véronique L. faisait parvenir l'argent à son fils via un collecteur de l'État islamique qui se trouvait en Turquie. "Je le faisais pour qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille, de sa femme et de ses deux enfants", se défend-elle. "Jamais je n'ai envoyé d'argent en me disant que c'était pour acheter des armes ou pour financer des attentats."

Son avocat Alexis Deswaef compte contester cette inculpation devant la chambre du conseil en soulignant l'absence d'élément intentionnel. D'après lui, la mère du djihadiste ignorait que les sommes d'argent auraient pu servir aux activités terroristes de l'État islamique. Véronique L. risque 5 à 10 ans de prison.