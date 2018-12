Vers une revalorisation statutaire des aumôniers et conseillers de prison

(Belga) La Chambre a adopté jeudi à une quasi-unanimité une proposition de loi créant une base juridique permettant une revalorisation statuaire des fonctions d'assistance religieuse et morale au sein des prisons.

La proposition découle des recommandations de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Bruxelles, singulièrement du volet "radicalisme" du rapport consacré à l'évolution et à la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. La proposition de loi permet l'élaboration d'un statut des aumôniers, des conseillers des cultes reconnus et des conseillers moraux des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi. Le statut doit être élaboré, en concertation avec les organes précités, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. Il permettra une revalorisation financière de ces fonctions, et par là, d'améliorer la qualité de l'offre de soutien religieux et moral. La proposition de loi, qui avait été votée en commission avant la crise politique au fédéral, émane de députés de l'ancienne majorité et de l'opposition. (Belga)