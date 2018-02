Verviers: Jonathan D. condamné pour avoir volontairement inoculé le VIH à deux mineures

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné par défaut vendredi Jonathan D. (Devillet), un jeune homme de 25 ans radié d'office, à une peine de 5 ans de prison ferme pour avoir inoculé à deux mineures le virus du sida suite à des relations sexuelles non protégées. Son arrestation immédiate a été ordonnée.



Le tribunal a stigmatisé la gravité des faits, les conséquences tant physiques que psychologiques pour les victimes ainsi que de la mise en danger d'autrui, deux mineures de 16 ans ayant sciemment été inoculées du virus du sida, le prévenu s'en sachant porteur depuis la naissance et ne cherchant pas à se soigner et à se protéger.





Personnalité borderline, antisociale et égocentrique



Le tribunal a aussi relevé une personnalité borderline, antisociale et égocentrique ainsi que l'absence de regret et de prise de conscience confirmant un risque important de récidive. Le prévenu a ainsi fait trois victimes, dont deux désormais porteuses du virus à la suite de relations sexuelles non protégées qu'il a entretenues avec les deux adolescentes qu'il avait séduites. L'une d'elle ne l'a appris que six mois après le début de la relation quant à la seconde, elle a mis deux ans avant d'en ressentir les premiers symptômes. Les symptômes demeurent conséquents : fatigue permanente, absences scolaires sans parler des séquelles psychologiques telles que l'anorexie, les tendances suicidaires sans parler d'un certain isolement social et des craintes pour l'avenir.





Une troisième victime n'a pas été infectée par le virus



Une troisième victime a, elle, pu en réchapper bien qu'elle ait également entretenu des relations intimes avec le jeune homme. Elle n'en a pas moins souffert jusqu'à être pleinement libérée de ses angoisses en découvrant le diagnostic négatif. Le prévenu, qui faisait défaut à l'audience et lors du prononcé, fait désormais l'objet d'une arrestation immédiate.