Vestiville: Un deuxième suspect sous mandat d'arrêt

(Belga) La soeur de l'organisateur néerlandais du festival Vestiville placé dimanche sous mandat d'arrêt a subi le même sort quelques heures plus tard, selon une décision d'un juge d'instruction d'Hasselt. Un troisième suspect, leur associé britannique, a également été appréhendé vendredi et sera présenté au juge dimanche soir. Ils sont suspectés de faux en écriture, escroquerie et abus de confiance.

L'organisatrice conteste les faits qui lui sont reprochés, a indiqué son avocat, Me Peter Donné. Le trio est soupçonné d'avoir fourni de fausses preuves de paiement au fournisseur du festival. Celui-ci a été annulé en dernière minute par le bourgmestre de Lommel, qui estimait que les conditions de sécurité suffisantes n'étaient pas réunies. (Belga)