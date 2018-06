Victor, le fils de Véronique Pirotton n'ira pas en appel contre la décision du tribunal de Liège en faveur de Bernard Wesphael

C'est une information RTL. Le fils de Véronique Pirotton et son père, n'iront pas en appel contre la décision du tribunal de Liège en faveur de Bernard Wesphael. Victor Tzermias a cherché par tous les moyens que le droit belge permet, de connaître la vérité quant à la mort de sa mère survenue dans une chambre d'hôtel qu'elle occupait avec l'ex-député en novembre 2013. Suite à la condamnation de son père à verser un euro symbolique à Bernard Wesphael pour procédure abusive et vexatoire, il a décidé de ne plus poursuivre son action. Il indique, par voie de communiqué, ne plus avoir confiance en la justice et souhaite à présent reprendre le cours de sa vie. L'ex-député avait été acquitté du meurtre de son épouse en octobre 2016.