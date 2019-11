Violences faites aux femmes - Zuhal Demir dégage 6 millions supplémentaires contre les violences sexuelles

(Belga) La ministre flamande de la Justice, Zuhal Demir (N-VA), va dégager un budget de six millions d'euros par an, à partir de 2020, pour les assistants de justice chargés de dossiers de violences sexuelles, a-t-elle annoncé à deux jours de la journée internationale des violences faites aux femmes. Outre l'aide aux victimes, ces moyens supplémentaires serviront également aux thérapies destinées aux délinquants sexuels et au suivi de ceux qui ont bénéficié d'une libération conditionnelle.

La ministre flamande a participé, samedi à Anvers, à une table ronde sur les violences sexuelles organisée par l'association Zonta, qui œuvre à l'amélioration du statut des femmes. Mme Demir a déclaré vouloir faire de la lutte contre les violences sexuelles une priorité de son mandat. Le budget qu'elle y consacre doit servir à améliorer l'accompagnement juridique des victimes mais aussi le suivi des auteurs, dans et en dehors des prisons, a-t-elle souligné.