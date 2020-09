Violent incendie dans une habitation du Tournaisis

(Belga) Un incendie s'est déclaré samedi soir dans une maison de Beloeil, près de Tournai. Les dégâts sont conséquents. Une famille avec enfants a dû être relogée.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi soir, à 22h15, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison à quatre façades située au n°109 de la rue Emile Royer à Quevaucamps, dans l'entité de Beloeil. Venant des casernes de Bernissart, Basècles et Beloeil, deux autopompes, deux camions-citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Un SMUR et une ambulance ont aussi été envoyés sur les lieux, en prévention. A l'arrivée des pompiers, un couple et ses enfants avaient évacué la maison en feu. On ne déplore donc aucun blessé. Malgré les moyens déployés, l'étage de la maison a été entièrement détruit par les flammes attisées par un vent violent. Les dégâts dus aux fumées et à l'eau sont également importants dans le reste de la demeure. Cette maison n'étant plus habitable, les occupants ont été relogés. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. (Belga)