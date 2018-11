Viols commis à Charleroi: la police recherche d'autres victimes d'un homme placé sous mandat d'arrêt

A la requête du Parquet de Charleroi, la police nous demande de diffuser l'avis suivant :

Le 26 août 2015, une jeune fille âgée de 13 ans est accostée par un individu rue de la Villette située à l'arrière de la gare de Charleroi. L'homme lui propose de la raccompagner à son domicile. Sur le trajet, il la viole dans sa voiture et l'emmène dans un appartement où elle est de nouveau violée par lui ainsi que par un autre homme qui se trouvait dans l'habitation.

L'auteur se déplaçait dans une Citroën Xsara gris foncé.

Dans la nuit du 26 juin 2017, une jeune fille âgée de 16 ans se trouve dans le café "El Gringo" situé Boulevard Jacques Bertrand à Charleroi. Elle quitte l'établissement et est accostée par un automobiliste qui se déplace dans une SEAT Ibiza. Elle monte à bord de son véhicule et est emmenée dans un appartement où elle est violée par 4 individus.

Le suspect qui aborde et emmène les victimes dans sa voiture a été identifié et placé sous mandat d'arrêt. Il s'agit d'un homme âgé de 49 ans. Il est chauve et s'exprime en turque.

La police recherche des victimes qui auraient été abusées par cet individu. Il est aussi demandé aux personnes qui auraient des informations sur ces faits de se manifester.

Si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300. Vous pouvez également envoyer vos témoignages via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.