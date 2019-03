Virginie vit un calvaire dans un appartement glacial et rongé par l'humidité: le propriétaire ne répond même plus

Ce lundi soir, juste après le RTL INFO 19H, vous avez rendez-vous avec le magazine Images à l'appui. Les équipes ont rencontré Virginie. Elle n'a plus de chauffage et l'appartement qu'elle loue est plein d'humidité.

Dans toutes les pièces de l'appartement que loue Virginie, ou presque, l'humidité a envahi les murs et attaque les meubles. C'est le cas notamment dans la chambre. "Vous voyez, avec la condensation, j'ai carrément des petites flaques d'eau. Ça se met derrière mes meubles. Derrière le lit de mon fils, j'en ai énormément aussi, sur le sommier à lattes, c'est exactement la même chose. Pour dormir, je dois mettre mes enfants emballés dans des grosses couvertures, leur mettre des bonnets", explique-t-elle.





"Il y a un moment donné où la chaudière a vraiment rendu l'âme"

Un froid glaçant rend la vie difficile dans cet appartement, et pour cause, la chaudière est en panne depuis plusieurs semaines. "Là, j'ai dû mettre un seau, parce qu'il y a de l'eau qui coule en permanence", explique Virginie, en montrant sa chaudière. "Par jour, j'ai au moins quatre ou cinq seaux que je dois vider. Le propriétaire va chaque fois chercher d'anciennes pièces, il va lui-même pour faire des réparations, et au bout de quelques semaines, ça re-pète. Il y a un moment donné où la chaudière a vraiment rendu l'âme. Donc je dois faire chauffer la bouilloire, la mettre dans les marmites pour laver les enfants et nous laver nous".

Virginie et son compagnon ont bien tenté de faire réagir le propriétaire, mais la situation a tourné au conflit et selon la jeune femme, le propriétaire ne leur parle même plus.



