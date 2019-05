Voici comment la police a arrêté le meurtrier présumé de Julie: une astuce a été utilisée pour ne pas éveiller ses soupçons

Steve B. a été arrêté et inculpé pour le meurtre de Julie, 23 ans. La jeune femme était portée disparue dans la région d'Anvers. Son corps sans vie a finalement été retrouvé dans le canal ce lundi. Pour mettre la main sur le suspect, la police a diffusé un avis de recherche montrant l'individu. Elle a utilisé un subterfuge pour ne pas éveiller ses soupçons.

Lorsque Julie, 23 ans, a disparu ce weenk-end près d'Anvers, un premier avis de disparition a été publié par la police fédérale.



Les forces de l'ordre ont ensuite analysé les images de vidéosurveillance à proximité de l'endroit où des affaires appartenant à Julie ont été retrouvées. Sur les vidéos, la présence d'un individu éveille les soupçons de la police. L'homme porte un sac à dos et se déplace avec un panier à vélo dans la main. Et justement, le vélo de Julie était muni du même type de panier que celui transporté par cet individu suspect.





La police retouche les images pour son appel à témoin



Pour augmenter ses chances de mettre la main sur le suspect, la police utilise les images et diffuse un "appel à témoin". Sur l'avis de recherche, les enquêteurs indiquent donc qu'ils cherchent un homme avec un sac à dos qui pourrait les aider dans leurs recherches, d'après le document, l'homme serait "un témoin important".



Pour leur appel, les policiers utilisent l'image des caméras de surveillance. Mais ils y apportent une modification: avec un logiciel de retouche d'image, ils effacent méticuleusement le panier à vélo tenu en main par l'individu. L'objectif? Eviter qu'il ne se rende compte qu'il est en possession d'un objet qui le relie directement à la victime, et bien sûr éviter qu'il ne prenne la fuite.



En parallèle, les enquêteurs espèrent évidemment que les proches du suspect le reconnaîtront et aideront la police à mettre la main sur lui.





Le suspect localisé grâce à son téléphone



Rapidement, la police reçoit plus de 200 appels téléphoniques. Certains proches de Steve B., le suspect, l'ont reconnu.



Une fois identifié, les enquêteurs ciblent quelques habitations où l'homme pourrait se trouver. Ils font irruption dans plusieurs maisons... mais rien.



Finalement, la police parvient à localiser le téléphone de Steve B. L'homme se trouve dans un train en marche qui relie Tirlemont à Louvain. C'est finalement dans la cité étudiante que les enquêteurs interpellent l'individu ce lundi.





Steve B. passe aux aveux



Une fois entre les mains des policiers, Steve B. se met à table. Il donne des indications sur l'endroit où les recherches doivent se concentrer pour retrouver Julie.



Le corps de la jeune femme est ensuite retrouvé dans le canal. Après la découverte, l'homme livre des aveux plus complets.



Face à ces éléments, le procureur d'Anvers a ensuite présenté le suspect à un juge d'instruction. Steve B. a été inculpé pour le meurtre de Julie.