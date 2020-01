Voiture percutée par un train: pas certain que le trafic pourra reprendre vendredi matin

(Belga) Il n'est pas certain que le trafic ferroviaire pourra reprendre normalement entre Fleurus et Ottignies, vendredi matin, après qu'une voiture a été percutée par un train à Fleurus, faisant deux morts. L'évacuation du véhicule pourrait prendre du temps, a indiqué le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Sacré, jeudi en fin de soirée.

Des moyens supplémentaires pourraient être nécessaires pour dégager l'épave de la voiture qui a été percutée alors qu'elle traversait un passage à niveau. Cette évacuation, couplée au travail des experts médico-légaux, pourrait déborder sur la journée de vendredi. Par ailleurs, le parquet à procédé avec Infrabel à une vérification du passage à niveau et celui-ci était en ordre au moment de l'accident, a expliqué Frédéric Sacré. "On s'oriente donc vraisemblablement vers la piste d'une imprudence de l'automobiliste, qui devra être confirmée par les enquêteurs." Deux personnes sont décédées jeudi soir à la suite d'une collision entre un véhicule et un train sur un passage à niveau à Brye (Fleurus, Hainaut), selon la police. Les deux passagers du véhicule ont été tués sur le coup. Le trafic ferroviaire de la ligne 140 entre Fleurus et Ottignies est interrompu. (Belga)