Vol à main armée à Bruxelles: avez-vous vu ces malfaiteurs?

Avis de recherche publié à la demande du Parquet de Bruxelles.

Le 17 novembre 2017 vers 13h15, un vol à main armée a été commis par deux auteurs dans un atelier situé rue du Canal à Bruxelles. Les auteurs emportent de l’argent, des bijoux et les clés du véhicule d’une des victimes. Ils prendront la fuite à bord d’une Yamaha XP 500 T-Max de couleur blanche immatriculée M AFH 050. A ce jour, cette moto n’a pas été retrouvée.



Le 1er auteur est âgé entre 25 et 30 ans et est de corpulence mince. Il a le visage fin et porte une fine moustache. Au moment des faits, il portait un pantalon noir, une veste matelassée à capuche de couleur grise et une casquette foncée.



Le 2ème auteur est âgé entre 25 et 30 ans et est de corpulence mince. Il a le visage fin et porte une fine moustache. Au moment des faits, il portait un jogging noir de marque « Adidas » et des baskets noires.



Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ces faits ou si vous connaissez l’endroit où se trouve le véhicule volé, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.













Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.