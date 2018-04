Vol à main armée à Louvain-la-Neuve: reconnaissez-vous un des auteurs ? (photos)

À la requête du Parquet du Brabant wallon, la police nous demande de diffuser l'avis suivant :

Le samedi 10 mars 2018 à 19h15, un vol à main armée a été commis par deux auteurs dans un magasin de nuit situé rue du Lac à Louvain-la-Neuve.

Le 1er auteur est d'origine nord-africaine. Il mesure environ 1m80 et de corpulence normale. Son visage était recouvert d'un filet. Au moment des faits, il portait un pantalon foncé, une veste foncée à capuche et une sous-veste avec un cordon vert fluo. Il était en possession d'un sac à dos foncé de marque « Eastpak ».

Le 2ème auteur est de corpulence mince et est plus petit que son comparse. Au moment des faits, il était vêtu de vêtements foncés et de baskets claires. Il était en possession d'un sac de marque « Adidas » porté en bandoulière.

Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu