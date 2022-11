Vol à main armée dans un magasin de nuit à Malonne

(Belga) Un vol à main armée a été commis vendredi soir dans un magasin de nuit de Malonne, indique samedi le parquet de Namur.

Un homme est entré dans le magasin et s'est emparé de nombreux paquets de cigarettes. Il était muni d'un pistolet, mais on ne sait pour l'heure s'il s'agissait d'une arme factice ou non. Un complice attendait l'auteur à l'extérieur. Le butin exact du braquage n'a pas été communiqué pour l'heure. Le vol a été filmé mais les deux individus étaient masqués et portaient des gants. L'enquête est en cours pour tenter de les identifier. (Belga)