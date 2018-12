Vol à main armée dans une auto-école à Liège: la police recherche des infos

Cet avis de recherche est diffusé à la demande de parquet de Liège.

Le lundi 10 décembre 2018 vers 16h35, un vol à main armée a été commis dans une agence d’auto-école située rue Puits-en-Sock à Liège.

L’individu a menacé l’employée avec un couteau de cuisine et a exigé le contenu de la caisse.

L’auteur est d’origine africaine et est âgé d’une vingtaine d’années. Il mesure environ 1m75 et est de corpulence athlétique. Au moment des faits, il portait un sweat à capuche noir de marque "H&M" avec l’inscription "Black Hoody" sur le devant, un pantalon de training gris. Il était en possession d’un sac à dos de marque "Adidas".









Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.