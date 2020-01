Vol à main armée dans une clinique vétérinaire à Anderlecht: avez-vous vu un de ces hommes?

Un avis de recherche diffusé à la demande du Parquet de Bruxelles.

Le 5 août 2019 vers 19h00, trois individus ont commis un vol à main armée dans une clinique vétérinaire située Boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht.

Vous avez des infos ? Cliquez ici

Le 1er auteur est d’origine africaine. Il a un barbe. Il portait un bermuda noir à lignes blanches, un T-shirt tricolore et des tongs.

Le 2ème auteur est d’origine nord-africaine. Il a un collier de barbe et une moustache. Il portait un T-shirt blanc avec une motif camouflage et des lignes sur les manches, un pantalon noir, un bob, un sac bandoulière et des baskets blanches.

Le 3ème auteur est d’origine africaine. Il portait un bermuda blanc à lignes noires, un sweat foncé et des tongs.