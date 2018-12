Vol avec effraction à Châtelet: reconnaissez-vous ces hommes?

Cet avis de recherche est diffusé à la demande du Parquet de Charleroi. Le jeudi 04 novembre 2017 à 21h48, à Châtelet, un vol avec effraction a été commis dans une habitation située rue de Brabant.



Quelques minutes plus tôt à 21h40, une voiture passe à allure réduite devant une habitation. La voiture fait demi-tour et finit par s’immobiliser devant une maison. Deux individus en descendent et la voiture redémarre. Les deux individus se rendent à l’arrière de la maison, et après avoir fait plusieurs allers-retours entre le jardin et la terrasse, ils se dirigent vers la porte-fenêtre. Le second auteur cherchent des caméras de surveillance mais ne voit pas directement celle qui la filme. Après un instant il finit par la trouver et la détourne avec le pied de biche qu’ils ont emporté. Le véhicule utilisé par le complice est une BMW série 3 type GT de couleur grise, dont le n° de la plaque débute par 1-GSR.



Le premier auteur a le visage partiellement caché par la capuche de sa veste et par un foulard. Il a les cheveux noirs et bouclés, les yeux foncés et les sourcils fins.





Le second auteur a les cheveux noirs, rasés sur les côtés, mais pas sur le haut du crâne. Il a des sourcils noirs et les yeux foncés.

Au moment des faits, il portait un pantalon foncé et une veste à capuche. Il était en possession d’un sac à dos.







Témoignages



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.



Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.