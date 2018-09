Vol avec effraction à Molenbeek (vidéo) : reconnaissez-vous ces hommes?

Un avis de recherche diffusé à la demande du Parquet de Bruxelles.

Durant la nuit du 02 au 03 février 2018, à Molenbeek-Saint-Jean, un vol avec effraction a été commis dans un entrepôt situé Chaussée de Gand. Vers 23h15, deux individus remontent la rampe d’accès de l’entrepôt. Ils forcent le volet, fracturent la porte d’accès et pénètrent dans le bâtiment. Ils neutralisent l’alarme et quittent les lieux sans rien emporter. 02h30 plus tard, les deux voleurs refont leur apparition et pénètrent dans le dépôt. Ils se dirigent dans le bureau et descellent le coffre-fort à coups de masse. Le coffre est alors emporté et placé devant la sortie.

Les deux auteurs emportent également l’ensemble des caisses de cigarettes qu’ils trouvent sur place. Pour faciliter le transport, ils les chargent sur un clark. Puis ils remplissent des sacs poubelles avec les fardes de cigarettes rangés le long du mur. Ils les transportent cette fois à l’aide d’un caddie.

Pendant toute la durée du vol, les auteurs sont en communication avec un complice à l’extérieur et font usage de talkiewalkies.

L’ensemble des marchandises est alors évacué de l’entrepôt et jeté par-dessus le mur de la rampe d’accès.

Suite à quoi, les auteurs quittent les lieux.

Le 1er individu est de corpulence athlétique. Au moment des faits, il portait un pantalon gris, une veste matelassée foncée et des chaussures noires. Il était en possession d’un sac à dos rouge.





Le 2ème individu est de corpulence mince. Il a les cheveux foncés un nez fin et porte au moins une moustache. Au moment des faits, il portait un jean gris, des baskets noires à semelles blanches et une veste sans manche noire à capuche de marque « North Face ». A sa première apparition, il portait un pull noir avec le logo « Adidas » apposé sur les manches. La seconde fois, il portait un pull noir avec l'inscription NOSLEEP marquée en jaune sur les deux manches. Il était également en possession d’un petit sac bleu porté en bandoulière.









Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.