Vol avec une voituré-bélier dans une bijouterie à Charleroi: avez-vous vu des agissements suspects?

Diffusé à la demande de Madame la Juge d'Instruction Léonard à Charleroi.

Le 17 février 2020 vers 4h00, un vol effraction a été commis par 3 individus à la bijouterie « Michel » située Place Verte à Charleroi. Les auteurs ont utilisé une voiture-bélier pour pénétrer dans le commerce. Une fois à l’intérieur de la bijouterie, ils ont brisé les vitrines et ont emporté une importante quantité de bijoux. Ils ont pris la fuite en direction de la rue de Marcinelle à bord d’une Audi A6 Break foncée. Les enquêteurs demandent aux personnes qui auraient vu des agissements suspects à proximité de la bijouterie ou qui auraient des informations sur les auteurs ou leur véhicule de se manifester auprès des services de police. La discrétion est assurée.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.