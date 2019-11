Vol avec violence chez une dame âgée à Berchem-Sainte-Agathe: avez-vous vu cet homme? (vidéo)

Appel à témoins diffusé à la demande du Parquet de Bruxelles.

Le samedi 14 septembre 2019 vers 17h20, à Berchem-Sainte-Agathe, un individu a commis un vol avec violence au domicile d’une dame âgée, avenue Gisseleire Versé.

Un individu marche dans la chaussée de Gand et bifurque dans l’avenue Gisseleire Versé. Il se présente au domicile d’une dame âgée et sonne à la porte. La dame va voir à la fenêtre de quoi il s’agit et l’individu prétexte qu’il vient relever le compteur du gaz. Au moment où elle lui ouvre la porte, l’individu la saisit, la repousse et referme la porte. Il monte à l’étage suivi de la victime. Le voleur s’empare des bijoux qu’il trouve dans la maison et la victime finit par crier à l’aide par la fenêtre. L’auteur quitte alors la maison et prend la fuite en s’encourant.

L’auteur est d’origine nord-africaine. Il mesure approximativement 1m75 et est de corpulence normale. Il a le teint mate et les cheveux noirs et rasés.

Au moment des faits, il portait un pantalon de training avec une ligne rouge sur le côté et un maillot de football foncé du club de Paris Saint-Germain avec une bande horizontale rouge sur la poitrine et une bande latérale rouge au niveau des manches.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.