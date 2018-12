Vol avec violence dans une bijouterie de Bruxelles: la police lance un appel à témoins

Le vendredi 12 mai 2017 entre 13h45 et 14h50, un vol avec violence a été commis dans une bijouterie située rue de la Madeleine à Bruxelles.

Suite à ce vol, la victime restera plongée dans le coma et décèdera de ses blessures.



Dans le cadre de cette enquête, les services de police cherche à identifier un précieux témoin qui se trouvait à proximité des lieux des faits.

Il s’agit d’un homme de type européen âgé d’environ 40 ans. Il mesure entre 1m75 et 1m80 et est de corpulence mince. Il a une barbe grisonnante.









Il était vêtu d’un pantalon kaki, d’un blouson foncé et d’une casquette bicolore. Il était en possession d’un sac à dos noir.

Si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez cet homme ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs. La discrétion est assurée.

Cet avis est diffusé à la demande de Madame la Juge d’instruction Huguet à Bruxelles.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.