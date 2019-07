Vol avec violence devant une agence bancaire à Mont-sur-Marchienne

(Belga) Un vol avec violence a été commis, vendredi vers 15h40, à l'avenue Paul Pastur à Mont-sur-Marchienne. Un individu casqué a menacé une femme avec une arme et s'est fait remettre une importante somme d'argent, selon un appel à témoins de la police diffusé samedi.

La victime devait se rendre dans une agence bancaire Belfius située à cette adresse en vue d'y déposer la recette d'une société. Lorsqu'elle a ouvert la portière de son véhicule, un individu casqué l'a menacée avec une arme et s'est fait remettre une importante somme d'argent. Peu de temps avant les faits, un scooter en provenance de Montigny-le-Tilleul a fait le tour du quartier et s'est ensuite positionné à proximité de la banque. À l'arrivée de la victime, le passager du scooter s'est dirigé directement vers elle pour lui dérober l'argent. Les auteurs se déplaçaient sur un scooter Yamaha T-Max noir dont l'année de construction se situe entre 2008 et 2011. Le passager du scooter portait un casque blanc à motifs. Les personnes reconnaissant ce scooter ou ayant des informations sur ce fait sont invitées à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300 ou avisderecherche@police.belgium.eu. (Belga)