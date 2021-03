Vol digne d'un film dans une bijouterie d'Anvers: reconnaissez-vous cet homme?

Le samedi 5 décembre 2020 vers 04h50, un vol avec effraction a été commis dans une bijouterie du centre commercial Century Center sur le Keyserlei, près de la gare centrale d’Anvers. La veille, le vendredi 4 décembre vers 18h25, le suspect a été vu pour la première fois dans la Duinstraat. Il a ensuite traversé le Lange Zavelstraat et le Lange Beeldekensstraat, jusqu’à l’Offerandestraat et la Dambruggestraat. Via la Carnotstraat, il a ensuite marché le long de la Koningin Astridplein pour entrer par l’entrée principale du Century Center sur le Keyserlei vers 18h35.

Il a immédiatement pris l’ascenseur jusqu’au sous-sol et, lorsque les volets des entrées principale et arrière ont été descendus à 19h30, il a été enfermé dans le centre commercial.Ce n’est que 10h plus tard, vers 04h50, que le suspect a monté les escaliers jusqu’au rez-de-chaussée. Il s’est directement dirigé vers la bijouterie et a fracassé la vitre avec une masse. Il a mis tous les bijoux dans son sac de sport. Il a ensuite fracassé la deuxième fenêtre et a pris les bijoux avec lui.Il s’est enfui via les escaliers en passant par le rez-de-chaussée et à 04h55, s’est retrouvé via la sortie de secours dans la ‘Vestingstraat’.De là, il est retourné à pied vers la ‘Duinstraat’ où il a été filmé pour la dernière fois à 05h06.

Description du suspect Il est de corpulence normale et a les cheveux noirs coupés court.Au moment des faits, il était habillé en noir et portait un sac de sport noir avec quelques parties rouges. En se rendant au centre commercial, il portait une casquette noire et un badge autour du cou. Si quelqu’un reconnaît cet homme ou l’a vu le 4 ou le 5 décembre, prière de le faire savoir aux services de police. Etant donné que le suspect connait parfaitement son chemin dans le centre commercial, les enquêteurs supposent qu’il s’y est déjà rendu.

Le jeudi 3 décembre 2020 vers 18h00, un homme est entré dans le centre commercial par l’entrée arrière de la Vestingstraat. Il est passé devant la bijouterie, puis a immédiatement quitté les lieux par l’entrée principale située sur la « Keyserlei ». Cet individu pourrait soit être le suspect soit ne rien avoir avec les faits. Si quelqu’un reconnaît cet homme ou si cet homme se reconnaît, prière de se manifester auprès des services de police pour clore cette piste.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu