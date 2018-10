Vols Ryanair annulés: jugement remis à un mois par le tribunal de commerce de Charleroi

(Belga) Le tribunal de commerce de Charleroi a remis à un mois le jugement attendu vendredi dans le dossier qui oppose Ryanair à plusieurs centaines de passagers à propos de vols retardés ou annulés l'automne dernier à Charleroi.

Ce litige concerne à l'origine 101 dossiers de vols réservés à l'aéroport de Charleroi, sur des destinations assurées par la compagnie irlandaise à bas coûts. Ces dossiers sont portés par la société "Happy Flights", spécialisée dans la récupération, au nom de passagers, d'indemnisations dues pour des vols retardés ou annulés. Les demandes se basent sur un règlement européen de 2004 qui établit des règles communes d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Les parties en cause n'étaient pas parvenues à se mettre d'accord en mars sur un calendrier de plaidoiries, qui avait alors été fixé par le tribunal au mois de juin dernier, devant la 2ème chambre du tribunal de commerce de Charleroi. Le tribunal a décidé vendredi de reporter son jugement au 19 octobre. (Belga)