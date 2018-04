Vous allez à la mer? Évitez à tout prix ce tronçon

Nous avons droit à un merveilleux week-end ensoleillé, et nombreux sont les Belges qui ont pris la direction de la Côte pour profiter du bon temps. Si vous êtes dans ce cas, évitez absolument l'autoroute E40. Un accident s'est produit à hauteur de Aalter vers Ostende, au niveau de la borne kilométrique 70,5. Les bandes de gauche et du milieu sont obstruées.



Conséquence: il y a plus de deux heures de files entre Gand et Beernem.



Si vous venez de Bruxelles et que vous empruntez la E429 pour rejoindre la E403 du côté de Tournai, vous perdez une dizaine de minutes à partir de Hal.





