Vous avez déjà planté dans votre potager et redoutez la vague de froid? Voici quelques conseils pour y faire face

Une vague de froid est annoncée dans les prochains jours. C'est une mauvaise nouvelle pour les arboriculteurs. Il faut songer à protéger les plantes du gel. Voici quelques conseils pour ceux qui s'activent déjà au potager.

Les arbres fruitiers sont constamment menacés par le gel. Maxime Nameche est exploitant arboricole à Fleurus. Il en a déjà fait les frais: "C'est un des risques de notre métier malheureusement. Il y a deux ans effectivement, on avait des températures de -6 degrés et là, on avait perdu quand même 80% de notre production. Il y a quatre ans, c' était -10 degrés et là, c'était une perte totale."

Des solutions existent mais elles sont fastidieuses et terriblement coûteuses.

Si vous avez des arbres fruitiers chez vous et souhaitez vérifier si les boutons de vos arbres ont été gelés, il faut en ouvrir un. "Si à l'intérieur, il est noir ou brun, c'est qu'il a été gelé. S'il est vert, c'est qu'il est toujours vivant", précise Maxime Nameche.

Qui du potager?

Si vous avez déjà planté des légumes dans votre potager, pas de panique. Sachez que certaines variétés ne résistent pas au gel, c'est le cas des tomates, aubergines, du fenouil ou encore du céleri. Pour celles-ci, des solutions existent comme nous l'explique Olivier Fiévet, gérant d'une jardinerie: "Pour mieux affronter le froid, on peut protéger ses plantes avec une boîte en carton qu'on met pendant la nuit et qu'on retire la journée ou alors un voile de forçage ou de protection qui est déposé simplement à la main. Si vous voulez arroser vos plantations, c'est le matin et jamais le soir."

D'autres en revanche peuvent résister au froid, comme les laitues, les endives, les épinards, la roquette, les oignons le persil, et le chou.