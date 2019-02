Vous avez été cambriolés en 2017 ou début 2018? Voici les photos de tous les objets et bijoux retrouvés

Avis diffusé à la demande Parquet de Namur.

Entre le début de l’année 2017 et le début de l’année 2018, une bande de malfaiteurs a commis de nombreux vols dans des habitations. Ces vols ont été commis dans toute la Wallonie ainsi que dans le Brabant flamand.



De nombreux objets et bijoux ont été retrouvés et saisis. Dans le but de restituer ces biens à leurs propriétaires légitimes, la police diffuse les photos de ceux-ci.

Toute victime de cambriolage commis entre le début de l’année 2017 et le début de l’année 2018 est invitée à reconnaître éventuellement des biens qui lui ont été dérobé.

Pour une restitution, les victimes présenteront une attestation de dépôt de plainte et/ou un n° de procès-verbal et si possible une photographie du préjudice subi.

> VOIR LES PHOTOS DE TOUS LES BIJOUX





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.