Vu pour la dernière fois à Trooz, Alain ne s'est plus manifesté depuis jeudi: pouvez-vous aider la police à le retrouver?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège.

Le jeudi 8 février 2018 vers 20h00, Alain NATALIS, un homme âgé de 44 ans, a été vu pour la dernière fois à Trooz, rue Navette. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Alain NATALIS mesure entre 1m80 et 1m85 et est de corpulence sportive. Il a deux tatouages, un dragon noir sur le torse côté gauche et le nom "Cathy" sur le bras gauche. Il a une cicatrice sur le dessus du bras gauche, près de l’épaule. Il est possible qu’il porte une barbe naissante



Au moment de sa disparition il portait une casquette noire, une veste doudoune gris noir, un jean bleu foncé et des baskets noires type Adidas avec un motif blanc sur les côtés.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu



