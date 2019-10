Walibi: les personnes coincées dans la Dalton Terror ont été libérées

(Belga) Quatre personnes se sont retrouvées coincées, samedi après-midi, dans une attraction à Walibi, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Elles ont été libérées peu avant 19h45.

Les pompiers de plusieurs casernes brabançonnes et les membres de leur groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) ont été appelés à intervenir, samedi peu après 16h00, sur le site de Walibi. Quatre personnes se trouvaient alors bloquées, depuis plus d'une heure, dans une nacelle de la Dalton Terror à une trentaine de mètres du sol. Une porte-parole de la société Walibi Belgium a alors évoqué un incident technique au niveau de l'attraction. Une dizaine de pompiers et huit membres du GRIMP ont procédé à l'évacuation des quatre visiteurs coincés dans la nacelle. Aucun n'a été blessé. "En une vingtaine d'années d'existence de l'attraction, c'est la première fois que nous devons intervenir pour pareil incident", a précisé un porte-parole de la zone de secours du Brabant wallon. Le personnel et les véhicules de secours avaient rejoint leurs casernes respectives samedi vers 20h00. (Belga)