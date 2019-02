Yanina Wickmayer et son père risquent une amende record pour infractions urbanistiques

(Belga) Le tribunal correctionnel de Louvain rendra lundi son jugement dans le dossier à charge de Yanina Wickmayer. La joueuse de tennis de 29 ans et son père sont en effet poursuivis pour infractions aux règles urbanistiques concernant des travaux d'extension effectués sans permis à leur villa de Diest. Père et fille risquent une peine de prison ainsi qu'une amende de 420.000 euros.

Yanina Wickmayer et son père auraient en effet agrandi leur villa à l'été 2012 ainsi qu'en janvier 2013 en y ajoutant notamment une dépendance, trois portes de garage ainsi qu'un revêtement en pavés, le tout sans permis. La joueuse et son père auraient également fait abattre plusieurs arbres situés dans une réserve naturelle. Un premier procès s'est ouvert le 13 mars 2017 devant le tribunal correctionnel de Louvain mais les poursuites ont été déclarées irrecevables en raison d'une erreur de procédure. Le parquet de Louvain a cependant lancé une deuxième citation devant ce même tribunal pour les mêmes faits. Le ministère public a toutefois réduit de plus de moitié l'amende de 900.000 euros qu'il avait requis la première fois. Père et fille risquent également une peine de prison pour le principe. (Belga)