Yonah et Nathalie, 15 et 16 ans, ont disparu: la police lance un avis de recherche

La police lance un avis de recherche à la demande du Parquet de Flandre Orientale, division Termonde.

Le samedi 21 avril 2018, probablement vers 04h00, Yonah Buerms et Nathalie De Smet, ont quitté le domicile de Yonah situé Zuybroekstraat à Hamme. Depuis, ils ne se sont plus manifestés.

Yonah Buerms est âgé de 15 ans et mesure 1m82. Il est de corpulence normale, a des yeux bleu-vert et des cheveux brun foncé mi-longs et crollés. Il portait vraisemblablement un pantalon de training gris foncé, des chaussures brunes et une veste bleue en coton.

Nathalie De Smet a 16 ans et mesure 1m70. Elle est de corpulence maigre, a des yeux bruns et des cheveux brun foncé coupés en carré avec une frange. Elle portait un pyjama mauve, des chaussures blanc-bleu et une veste bleue.

Il est demandé à Yonah et à Nathalie de prendre contact avec leur famille afin de les rassurer. Si vous avez vu Yonah Buerms et Nathalie De Smet ou si vous connaissez l’endroit où ils se trouvent, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.