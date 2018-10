Yvan ne s'est plus manifesté depuis ce mardi à Ciney: l'avez-vous vu?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Namur.

Le mardi 30 octobre 2018 entre 18h00 et 19h15, Yvan PIELAET, un homme âgé de 63 ans, a quitté le centre d’accueil ‘LE GARDIAN’ situé rue de Bidet à Chapois, hameau de Ciney. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

M. PIELAET Michel mesure approximativement 1m70 et est de corpulence mince. Il a les cheveux grisonnants et porte des lunettes rectangulaires. Il a une démarche courbée et déséquilibrée.



Au moment de sa disparition, il portait un pantalon gris trop large pour lui, une veste noire et des chaussures brunes.

Il peut sembler désorienté et nécessite des soins médicaux urgents.





Contacter la police

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.