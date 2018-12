Yvonne est portée disparue depuis qu'elle a quitté sa maison de repos à Braives: l'avez-vous vue?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège.

Le samedi 22 décembre 2018, Yvonne TONNON, une femme âgée de 82 ans, a quitté vers 13h00 la maison de repos ‘Résidence Acacia’ située Drève d’Ormes à Braives, en précisant qu’elle serait de retour vers 17h30. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.



Mme TONNON se déplace à pied, mesure entre 1m60 et 1m70 et est de corpulence normale. Elle a des cheveux gris blanc courts et porte des lunettes.



Au moment de sa disparition, Yvonne portait une veste bleu vert en simili cuir, un pantalon foncé, des baskets grises de type Converse et un sac en cuir brun.



Si vous avez vu Yvonne TONNON, ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.



Lien vers l'avis de recherche.