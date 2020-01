"Notre fille s'appelle Delphine": un documentaire à (re)découvrir sur RTL TVI et RTLplay

Un témoignage unique à voir dès maintenant sur RTLplay et ce soir sur RTL TVI. Le test ADN a parlé. Delphine Boël est bien la fille du Roi Albert II. En 2013, la mère de Delphine, Sybille de Sélys Longchamps revenait dans un témoignage émouvant sur son histoire avec le Roi Albert II : leur rencontre, leur relation, la réaction de Paola et la naissance de Delphine. Notre fille s'appelle Delphine, dès maintenant sur RTLplay et à 22h05 ce soir sur RTL TVI.

La science a parlé

Le roi Albert II a, via un communiqué de son avocat, annoncé lundi qu'il a pris connaissance des résultats ADN et que ceux-ci indiquent qu'il est bien le père biologique de Delphine Boël. Dans ce communiqué, le roi a tenu à souligner qu'il n'a été mêlé à aucune décision familiale, sociale ou éducative relative à Delphine Boël. "Sa Majesté le Roi Albert II a pris connaissance des résultats du prélèvement ADN auquel il s'est prêté à la demande de la cour d'appel de Bruxelles. Les conclusions scientifiques indiquent qu'il est le père biologique de Madame Delphine Boël", expose Me Alain Berenboom.