Le Prince Laurent évoque avec humour le mariage de sa nièce, Maria Laura (vidéo)

Le Prince Laurent est connu pour ses frasques humoristiques. Et il vient encore une fois de renforcer cette image. C'est sur les réseaux sociaux de sa fondation que cela se passe. Le prince vient de partager une vidéo dans laquelle il invite les citoyens à se rendre à la Journée Familles & Toutous, qui se tiendra au Château du Val Saint-Lambert à Seraing.



Dans la vidéo, le Prince Laurent est installé affalé dans un fauteuil, un magazine Belgian Geographic dans les mains. Ce nom ne vous dit rien ? C'est une parodie du National Geographic. La couverture de la revue est d’ailleurs pleine de second degré puisqu’elle met en images le prince à côté d’un poulpe. C'est une référence à une très célèbre interview donnée il y a quelques années. Le titre de la revue le confirme : "Le Prince a finalement réussi à parler avec le poulpe !" Mais le Prince ne s'arrête pas là.



"Papa, on fait quoi ce week-end ?"



À cette question, le Prince Laurent répond qu'il se rendra au mariage de William et Kate. Humour royal. "Qu'est-ce que je suis en train de raconter, c'est Laura et William." (Maria Laura, NDLR). Pour dimanche, son programme est tout trouvé. Le Prince sera présent à Seraing pour un événement gratuit qui lui tient particulièrement à cœur. Les personnes présentes sur place pourront se restaurer grâce à de nombreux food trucks et s’amuser à travers de nombreuses animations. Une tombola aura également lieu.