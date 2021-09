20 km de Bruxelles: la reine Mathilde participe à la course (photos)

Ce dimanche 12 septembre, près de 35.000 personnes participent à la 41e édition des 20 kilomètres de Bruxelles. La course n'avait pas pu se tenir en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Particularité cette année: c'est la première fois qu'une catégorie est organisée par les marcheurs. C'est une manière d'inviter tout le monde à faire du sport, en famille ou entre amis, peu importe l'âge. Cette catégorie permet aussi de faire une visite plutôt insolite de Bruxelles sans être un grand sportif.

La reine Mathilde participe à la marche, comme l'a annoncé le Palais royal sur son compte Instagram. "La Reine parcourt à pied les 20 km de Bruxelles. Pour la première fois, les marcheurs peuvent également participer à cet évènement sportif cette année. Avec 35.000 autres participants, la Reine prend le départ de l’Esplanade du Cinquantenaire et suit le parcours qui relie les plus beaux monuments de la ville de Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale".

Le premier départ a eu lieu à 10h depuis le parc du Cinquantenaire. Chacun des participants devait être en possession de son dossard et de son Covid Safe Ticket pour entrer dans le box de départ. Le port du masque n'était pas obligatoire.