5 ans de règne du roi Philippe: "Proche des gens et du peuple, il renoue avec la tradition du roi Baudouin" (photos)

Ce 21 juillet, cela fera exactement 5 ans que le roi Philippe est monté sur le trône. Ce matin, le Palais a justement publié des nouvelles photos de la famille royale au complet. On y voit le couple et ses quatre enfants dans les jardins du château de Laeken.

Toute cette semaine, nous revenons sur les 5 années de règne du roi Philippe. Ce midi, intéressons-nous à la nouvelle dynamique que le roi a imposée à notre monarchie. Pour en parler avec Julie Denayer ce midi sur le plateau du RTLinfo, Sophie Lagesse, journaliste spécialiste dans les têtes couronnées au Soir Mag, était présente.

Peu de gens le savent peut-être, mais notre roi a tout de même entre 200 et 300 activités officielles par an.

"Le roi Philippe a un agenda extrêmement chargé. Les gens ne le savent pas toujours, car elles ne sont pas toutes médiatisées. Mais il suffit de se rendre sur le site de la monarchie belge, où l’agenda du roi est consultable en ligne, pour réaliser à quel point il a beaucoup d’activités", explique l'experte.



"L’éventail de ses activités est extrêmement large. On le voit visiter des usines, des entreprises, avoir des rendez-vous avec des dignitaires officiels, mais le roi Philippe se rend également près de sans-abris, à la rencontre de scouts, il va rompre le ramadan au sein d’une famille en Belgique… Il est sur tous les terrains, il est partout en Belgique, mais il est également là, quand la Belgique va mal, quand elle subit un drame ou une catastrophe, comme les attentats. Il est le représentant de la nation, donc quand la Belgique va mal, le roi est là."

Peut-on dire que le roi Philippe a remis au goût du jour les visites d’Etat à l’étranger aussi?

"Oui, il n’y a pas qu’en Belgique qu’il est hyperactif. C’est également le cas à l’étranger. Il a remis sur le devant de la scène les grandes visites d’état à l’étranger, c’est un détail que le roi Albert avait un petit peu mis de côté à la fin de son règne. Il faut savoir que ce sont des voyages extrêmement contraignants, avec un rythme effréné, et le roi Albert n’avait malheureusement plus la santé pour le faire", précise Sophie Lagesse.

"Mais depuis qu’il est monté sur le trône avec son épouse Mathilde, Philippe ne cesse de voyager. On les a vu sen Inde, en Chine, au Canada. Prochainement, ils se rendront au Portugal ou même en Corée. Par ces voyages à l’étranger, Philippe montre vraiment que la Belgique a sa place sur la scène internationale. Au-delà du fait que c’est une très belle image de marque pour la Belgique, quand des souverains se déplacent dans des pays, les médias locaux et nationaux s’intéressent à Philippe et Mathilde. Les populations locales prennent alors connaissance de la Belgique s’ils ne la connaissent pas encore."

"Mais au-delà de l’image de marque de la Belgique, il y a un véritable intérêt économique et commercial derrière ces visites d'Etat. Il y a souvent de grands contrats qui sont signés entre des entreprises belges et des sociétés internationales."

Philippe est donc un roi proche du peuple, comme l’était Baudouin ?

"Oui, le roi Philippe renoue avec la tradition du roi Baudouin d’être proche des gens, proche du peuple", confirme Sophie Lagesse, experte en têtes couronnées. "Il ne va pas hésiter à enfiler des bottes pour aller sur le terrain. Il est difficile de différencier le règne de Philippe à celui de son père Albert. Premièrement, ils n’avaient pas le même âge quand ils sont montés sur le trône, et un autre élément important est que Philippe est né pour être roi. Ce n’était pas le cas d’Albert, qui a été propulsé sur le trône au décès de son frère. Philippe est né prince héritier et a eu toute son enfance et son adolescence pour s’habituer à son rôle qui est le sien aujourd’hui. Son écolage, il l’a fait avec le roi Baudouin, qui était son oncle. Donc, c’est un petit peu normal de retrouver des similitudes entre le maître et l’élève."