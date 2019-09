75 ans de la Libération - Bart De Wever a reçu le couple royal pour commémorer la libération d'Anvers

(Belga) Le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever a reçu le Roi et la Reine, dimanche, pour commémorer les 75 ans de la libération de la ville. Les souverains ont déposé une couronne de fleurs et écouté les témoignages de vétérans et représentants des principaux groupes de victimes de l'occupation.

Le couple royal a assisté à la cérémonie officielle, dans le Parc de la Ville, accompagné du collège des bourgmestre et échevins, de la gouverneure de la province d'Anvers Cathy Berx, du ministre sortant Wouter Beke et d'un descendant de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill. Dans son discours, Bart De Wever a rendu hommage aux Alliés et salué les opérations qui ont permis de libérer Anvers, ville stratégique en raison de son activité portuaire, de l'occupation allemande. L'importance de la transmission de la mémoire a également été soulignée, alors que les survivants de la Seconde Guerre mondiale disparaissent peu à peu, emportant récits et souvenirs. (Belga)