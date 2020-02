Affaire Delphine Boël - Le communiqué du Roi constitue "une gifle à la figure de ma fille"

(Belga) Le communiqué diffusé lundi par le roi Albert II indiquant qu'il était bien le père biologique de Delphine Boël, constitue une gifle à la figure de Delphine, a commenté la mère de cette dernière, Sybille de Sélys Longchamps, dans un entretien par téléphone aux journaux SudPresse de samedi.

Albert II annonçait lundi, via un communiqué de son avocat, qu'il avait pris connaissance des résultats ADN et que ceux-ci indiquaient qu'il était bien le père biologique de Delphine Boël. Dans ce communiqué, le Roi a tenu à souligner qu'il n'a été mêlé à aucune décision familiale, sociale ou éducative relative à Delphine Boël. "L'attitude me paraît inhumaine", a commenté Mme de Sélys Longchamps à propos de ce communiqué. "J'essaie de lui trouver des circonstances qui pourraient l'excuser. Il a eu une enfance très difficile. Il n'a jamais connu sa mère. C'est un manque. Il a eu toutes ces histoires qui n'ont pas été bien", commente-t-elle. Sybille de Sélys a confirmé avoir pris seule les décisions au cours de la jeunesse de sa fille. (Belga)