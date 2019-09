Albert et Paola célèbrent leurs 60 ans de mariage lors d'une retraite à Jérusalem (photos)

Après avoir été aperçus cet été en Corse et en Italie, près de Rome, le Roi Albert et son épouse Paola, profitent de leur retraite à Jérusalem à l'occasion de leurs 60 ans de mariage. Ils ont en effet été photographiés à la sortie du musée de la Terre Sainte (Terra Sancta museum), accompagnés des instances supérieures grecques et arméniennes et des Franciscains de la Terre Sainte. Cette photo sur laquelle ils prennent visiblement la pose a été postée sur le compte Facebook officiel du musée.

Les souverains retraités sont habillés de manière assez détendue. Ils sont souriants. Paola tient le bras de son époux pour la photo. Paola et Albert se déplacent tous les deux désormais avec une canne.



---