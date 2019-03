Bientôt majeure, la princesse Elisabeth aurait le droit de demander une dotation: voici l'avis de Philippe et Mathilde

Dès sa majorité, la princesse Elisabeth aurait le droit de prétendre à une dotation de 2.500 euros par jour. Pourrait-elle la demander? L'entourage du palais a donné son avis.

Le 25 octobre prochain, Elisabeth sera majeure. En tant que successeur au trône, elle pourrait alors prétendre à une dotation (évaluée à 2.500 euros par jour).



Toutefois, "une dotation n'est pas d'actualité. Il n'en est même pas question au palais", a indiqué cette semaine l'entourage de la couronne lors du voyage en Corée du Sud. Philippe et Mathilde souhaitent que la future reine termine d'abord ses études dans la sérénité, rapportent La Dernière Heure, De Morgen et Het Laatste Nieuws ce samedi.





Une dotation implique aussi des charges



Philippe et Mathilde ne veulent pas encore perturber leur fille avec les charges qu'entraîne une dotation. Elisabeth devrait en effet disposer de sa propre maison avec des collaborateurs chargés de tenir un agenda. La Princesse devrait organiser une série d'activités officielles, dont le bénéficiaire d'une dotation doit pouvoir justifier chaque année auprès du Parlement. Et elle devrait soumettre à la Cour des comptes un aperçu de ses dépenses.



Le Roi et la Reine souhaitent dès lors qu'Elisabeth mène une période d'études normale. La tradition veut en outre qu'un membre de la famille royale suive une formation militaire. Il est donc possible qu'Elisabeth soit envoyée à l'École royale militaire et suive à l'étranger une formation militaire complémentaire. Ce n'est certes pas compatible avec les exigences d'une dotation.