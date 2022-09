Charles III prête serment en tant que nouveau roi du Royaume-Uni

(Belga) Après sa proclamation officielle samedi matin comme roi du Royaume-Uni par le Conseil d'accession depuis le palais Saint-James à Londres, Charles III a prêté serment devant cet organe composé de dignitaires.

Le nouveau souverain s'est dit "profondément conscient" des "devoirs et lourdes responsabilités" liées à ses nouvelles fonctions. "Le règne de ma mère a été inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion (...) Je suis profondément conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté, qui me sont désormais transmis", a déclaré le roi de 73 ans lors de cette cérémonie, télévisée pour la première fois. A 10h00 heure locale (11h00 HB), le Conseil d'accession a officiellement proclamé Charles III nouveau roi du pays, une cérémonie symbolique alors que l'ancien prince de Galles avait automatiquement accédé à cette fonction à l'instant du décès de sa mère, la reine Elizabeth II. L'assemblée s'est ensuite rendue dans la salle du Trône du palais Saint-James, où le roi Charles III a prêté serment en tant que nouveau Roi, une déclaration qu'il a ensuite signée. Il a également prêté le serment lié à la sécurité de l'Église d'Écosse. La proclamation officielle intervient deux jours après le décès de la souveraine qui aura régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni, avec 70 ans de règne. Elle est décédée à l'âge de 96 ans jeudi, au château de Balmoral en Écosse. La proclamation doit encore être lue depuis le balcon du palais Saint-James, puis relayée par le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière et une demi-douzaine de hérauts en calèche qui iront également la lire à Trafalgar square, puis au Royal Exchange. Ensuite, le Parlement fera vœu d'allégeance et exprimera ses condoléances. Dans l'après-midi, le nouveau roi recevra la Première ministre et les principaux ministres.