Coronavirus en Belgique: confinée, la famille royale envoie un message à la population (vidéo)

"Forts ensemble, courage", c'est le message que la famille royale belge a tenu à transmettre à la population. Filmés grâce à l'hélicoptère de VTM, le roi Philippe, la reine Mathilde, la princesse Elisabeth, la princesse Eleonore, le prince Emmanuel et le prince Gabriel sont apparus dans le jardin du château de Laeken.

La famille royale veut inciter les citoyens à persévérer et suivre les mesures pour vaincre ensemble de cette crise du coronavirus. Sur son compte Instagram, elle a indiqué: "Soyons unis en ces moments difficiles. Courage aux victimes, aux malades et à leurs proches. Merci à tous les soignants et aux bénévoles".

