Coronavirus: "Une personne en contact avec le prince Joachim testée positive", selon des médias espagnols

Une personne en contact la semaine dernière en Espagne avec le prince Joachim a été testée positive au nouveau coronavirus, rapportent plusieurs journaux espagnols vendredi citant Jesus Aguirre, responsable des autorités locales pour la Santé.



Lors d'une réception festive à Cordoue le 26 mai, le prince Joachim a été en contact avec plusieurs personnes. Il apparaît que l'une d'elles, sur les 26 renseignées par le prince, a contracté le virus. Cette personne aurait bien été de la fête, selon le journal local 'El dia de Cordoba'. Cette personne est restée en quarantaine après son contact avec le prince. La présence du membre de la famille royale belge à cette réception festive la semaine dernière a causé beaucoup de remous. Déjà parce que le prince aurait enfreint les mesures en vigueur en Espagne. Il avait rejoint Madrid en avion le 24 mai avant de se rendre en Andalousie en train. Le 26 mai, il a participé à un événement privé avec des amis et des membres de sa famille. Le lendemain, il a développé des symptômes de la maladie et a été testé le 28 mai. Ensuite, le nombre de personnes présentes à la réception dépassait apparemment le nombre autorisé. Le prince Joachim a depuis présenté ses excuses. Sur le volet du nombre de participants à la réception, Jesus Aguirre a expliqué que cela sortait de la compétence des autorités, et que cela faisait partie de l'enquête de police.