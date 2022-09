Décès de la reine Elizabeth II - Elizabeth II conduite à sa dernière demeure dans l'intimité

(Belga) Le roi Charles III accompagné des autres membres de la famille royale britannique ont conduit lundi soir la dépouille de la reine Elizabeth II à sa dernière demeure lors d'une cérémonie intime qui s'est déroulée dans la crypte de la chapelle Saint-Georges au château de Windsor.

La reine repose désormais aux côtés de son époux le prince Philip, décédé en avril 2021, dans le mémorial George VI de la chapelle aux côtés de ses parents et de sa soeur Margaret. Lundi, la Grande-Bretagne et le monde ont pris congé de la souveraine au terme d'une cérémonie grandiose à l'abbaye de Westminster ayant réuni 2.200 invités avant une procession ayant mené la défunte par les rues de Londres jusqu'à Windsor et un service funèbre dans la chapelle Saint-Georges du château. La période de deuil national prend officiellement fin lundi en fin de journée. Les membres de la famille royale, le personnel et les représentants de la famille royale porteront encore le deuil jusqu'au 26 septembre, soit sept jours après les funérailles. Jusqu'au 27 septembre, 8 heures (heure locale), le drapeau sur les bâtiments royaux restera en berne. (Belga)