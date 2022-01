Delphine de Saxe-Cobourg raconte sa vie dans un documentaire exclusif: "Tout mon entourage savait que le prince Albert était mon père…sauf moi"

Ce mercredi 12 janvier dès 19H50, ne ratez pas le documentaire exclusif consacré à la princesse Delphine de Saxe-Cobourg diffusé sur RTL-TVI et la VRT.

Pour la toute première fois, la princesse Delphine de Saxe-Cobourg raconte sa vie hors du commun. Une histoire remplie de dissimulations, de mensonges et de désarroi. De hauts et de bas. "Tout mon entourage savait que le prince Albert était mon père…sauf moi."

Mais aussi une histoire avec une fin heureuse inespérée, après avoir été pendant plus de cinquante ans 'le mouton noir du palais'. Delphine témoigne en exclusivité de toutes les phases et les émotions de sa vie à travers ses propres archives, photos et albums de famille.

Son partenaire, sa mère, ses proches mais aussi ses avocats, le journaliste Mario Danneels, un employé du Palais royal et des amies du milieu artistique donnent aussi leur avis sur la saga royale.

Delphine veut enfin raconter son émouvante histoire et se pose en exemple pour tous ces enfants souffrant de parents qui les renient: "Chaque enfant a droit à la vérité sur son identité." Et elle souhaite passer à une nouvelle étape de sa vie: une étape de réconciliation avec son père, le roi Albert, et toute la famille royale, qui est – enfin – devenue sa famille.

Soirée spéciale "Delphine, mon histoire"

Mercredi 12 janvier, dès 19H50, sur RTL TVI & RTLplay

Diffusion le même soir sur One (VRT)