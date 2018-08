Départ émouvant de la princesse Elisabeth pour sa nouvelle école au Pays de Galles

Le compte Facebook officiel de la monarchie belge a publié ce mardi ces deux photos montrant le départ d'Elisabeth de Belgique pour le Pays de Galles, où elle va entamer son cursus à l'UWC Atlantic College. La fille du roi Philippe et de la reine Mathilde devrait obtenir son "Baccalauréat International" en 2020.





La princesse Elisabeth, duchesse de Brabant, avait réussi les épreuves de sélection organisées par le comité belge des United World Colleges (UWC), aux côtés de 11 autres étudiants belges de 16 ou 17 ans. Les United World Colleges constituent un réseau mondial d'écoles "qui rassemble des jeunes de différents pays, religions et cultures pour la paix et le développement durable".







Les fondateurs "estimaient que la compréhension interculturelle était la pierre angulaire d'un monde pacifié et ont donc fondé une école pour jeunes sur la base des principes de diversité, de compréhension interculturelle et de respect de l'environnement", explique le comité belge des UWC. "Les 17 écoles du mouvement UWC offrent le programme renommé du Baccalauréat International, soit une base académique solide avec un accent important sur les études, le sport et la créativité." "L'engagement individuel et la responsabilité sont au cœur de l'UWC; les étudiants consacrent plus de 250 heures à l'engagement social chaque année, allant de l'aide aux personnes âgées à l'activisme climatique."