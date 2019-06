Elisabeth en mission au Kenya: d'après la reine Mathilde, le roi Philippe "suit de loin tout ce qui se passe!" (vidéo)

La reine Mathilde et sa fille, la princesse Elisabeth, ont rencontré, jeudi, dernier jour de sa visite officielle au Kenya, une communauté Massaï, qui habite à une cinquantaine de kilomètres de la frontière tanzanienne. Après la visite, la reine a accordé une interview à notre journaliste Emmanuel Dupond au cours de laquelle elle a explique que le roi Philippe était très attentif à leur voyage, depuis la Belgique.

La mission royale au Kenya de la reine Mathilde et sa fille aînée, la princesse Elisabeth, s'est poursuivie ce jeudi au sein d'une communauté Massaï. Durant la visite, la reine Mathilde et la princesse Elisabeth se sont vu présenter des projets tournant autour des grossesses adolescentes, des mariages d'enfants et de l'excision.

L'Unicef ne ménage pas ses efforts pour convaincre la communauté Massaï, encore très traditionnelle, de respecter les droits des enfants et des femmes. La législation au Kenya interdit les mutilations génitales. Pourtant, 21% des femmes entre 15 et 49 ans en sont toujours victimes. Dans la communauté Massaï, les chiffres grimpent de manière dramatique puisque 78% des femmes issues de cette communauté ont subi une excision au cours de leur vie. La reine Mathilde s'est dit très émue par les témoignages qu'elle a entendus.

En ce qui concerne les mariages précoces, la tendance est à la baisse, même si plus de 30% des fillettes massaï se marient toujours à un âge prématuré. Face à de tels phénomènes, des groupes de discussions sont créés afin de souligner l'importance de l'éducation et d'élaborer ensemble des solutions, car les mariages précoces surviennent surtout dans les familles les plus pauvres, qui ne peuvent pas assumer les frais scolaires. La reine Mathilde et sa fille ont participé à un tel groupe de parole. Elles ont été accueillies chaleureusement par les enfants du village, au rythme de musiques et de danses locales. À la fin de leur visite, elles ont reçu des cadeaux faits mains parmi lesquels un collier, un porte-téléphone pour la princesse et une couronne.

La mission de la reine Mathilde au Kenya pour Unicef, dont la souveraine est présidente d'honneur, se terminait par la visite à cette communauté traditionnelle. Elle restera sans aucun doute dans les annales puisque, outre le fait qu'il s'agissait de la première fois que la princesse Elisabeth accompagnait sa mère à l'occasion d'une activité officielle à l'étranger, c'est également au cours de ce voyage, qu'elle s'est exprimé pour la première fois devant la presse.