Visite surprise au Kenya: Elisabeth, une princesse en écolage dans l’ombre d’une Reine

Assises aux côté des plus jeunes réfugiés de ce camps au nord ouest du Kenya, la reine Mathilde et sa fille prennent le temps de jouer avec certains d’entre eux. Ces enfants viennent du Sud Soudan, de Somalie, de la république démocratique du Congo. Ils ont fui leur pays. Pour soigner leur traumatisme, ce centre d’accueil mise sur des thérapies par le dessin, le jeu, le chant. La Reine et la princesse distribuent à ces enfants vulnérables du matériel de loisirs. La fille aînée du couple royal semble suivre précieusement les conseils de sa mère qui, depuis 10 ans, est Présidente d’honneur de l’Unicef.

C’est tout l’enjeu de cette mission humanitaire: mettre en lumière les actions de l’organisation qui défend les droits de l’enfant dans le monde. Au Kenya, la pauvreté touche plus de 9 millions d’enfants. Pour la première fois, la princesse Élisabeth participe à ce type de mission. Une présence inattendue pour Unicef Belgique

Elisabeth étudie au Pays de Galle, l’année scolaire est terminée et c’était le moment approprié pour accompagner sa mère , et c’était une une volonté de la Reine d’emmener la princesse héritière dans un de ces déplacements officiels.