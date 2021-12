Elle parle couramment le chinois, l'anglais et est passionnée de mode: qui est la princesse Maria Laura?

Le Palais Royal a annoncé lundi matin dans un communiqué les fiançailles de la princesse Maria Laura, fille de la princesse Astrid et du prince Lorenz, avec Sir William Isvy. Le mariage aura lieu à Bruxelles au cours du second semestre de 2022.

Le Palais Royal a annoncé lundi matin dans un communiqué les fiançailles de la princesse Maria Laura, fille de la princesse Astrid et du prince Lorenz, avec Sir William Isvy. Le mariage aura lieu à Bruxelles au cours du second semestre de 2022. Dans la foulée, le Palais royal a diffusé des images montrant le couple déambuler à Londres. C'est dans cette ville que les amoureux se sont rencontrés il y a 6 ans. William Isvy travaille dans une grande banque d'investissement américaine. Il est d'ailleurs de nationalité française et britannique.

Maria Laura naît le 26 août 1988. Elle est la deuxième enfant de la princesse Astrid et de son époux, l'archiduc Lorenz. Elle est entourée d'un autre frère et de deux sœurs: Joachim, né en 1991, Luisa Maria, née en 1995 et Laetitia Maria, née en 2003.

La jeune femme passe sa jeunesse à Bâle, en Suisse, avant de poursuivre ses études en néerlandais, au collège Sint-Jan Berchman à Bruxelles. Elle a ensuite mené ses études secondaires en anglais à Waterloo. Passionnée par la Chine, la princesse entame à Londres des études orientales et africaines en anglais, et poursuit à Paris à l'institut national des langues et civilisations orientales.

Elle a un intérêt pour la mode. Grâce à ses voyages, elle a pu assister à certains défilés et rencontrer notamment le couturier Karl Lagerfeld. "Elle parle le chinois, a fait des stages à Shanghai, à Hong Kong, toujours dans le milieu du stylisme, éclaire Thomas de Bergeyck. Elle est allée à New York et a atterri à Londres puisqu'elle maîtrise très bien l'anglais, pour travailler à la banque européenne de recherche et de développement, avant de rejoindre une formation philanthropique en tant qu'analyste climatique".

Le mariage de la princesse sera le deuxième de la famille, huit ans après celui de son grand frère, le prince Amadeo, devenu depuis père de deux enfants, Anna-Astrid et Maximilian. Maria Laura occupe le neuvième rang dans l'ordre de succession au trône.